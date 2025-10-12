ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посрещнаха Карлос Насар като крал. Целувки от мама...

Селекционерът на България след 1:6: Автоголът на Виктор Попов отряза краката на целия отбор

Симеон Демирев

2812
Александър Димитров пее химна на България преди началото на мача с Турция. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Автоголът на Виктор Попов отряза краката на целия отбор.

Това каза селекционерът на България Александър Димитров след кошмарния му дебют начело на представителния ни тим 1:6 от Турция насред "Васил Левски".

"Първото полувреме се представихме добре. Имаше позитиви. Но след това.... Психически паднаха след автогола. И оттам дойде и физическата умора", каза Александър Димитров.

"Много бе боли от резултата. Няма да спя, разбира се", обясни още Димитров след тежката загуба.

"Работихме с играчите - и психологически и физически. Искахме да изградим отбор на сплотеност. По време на лагера имаше проблеми с играчи в тази насока", добави още Димитров. 

Селекционерът на България изтъкна, че съперникът е на топниво.

"Струват десетки милиони. Искам да поздравя съперника", добави още Димитров.

Той обясни, че решението Илия Груев да остане резерва е негово. Селекционерът на България изтъкна, че халфът няма много игрова практика в клубния си отбор "Лийдс".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

