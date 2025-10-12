Селекционерът на България след 1:6: Автоголът на Виктор Попов отряза краката на целия отбор

Автоголът на Виктор Попов отряза краката на целия отбор.
Това каза селекционерът на България Александър Димитров след кошмарния му дебют начело на представителния ни тим 1:6 от Турция насред "Васил Левски".
"Първото полувреме се представихме добре. Имаше позитиви. Но след това.... Психически паднаха след автогола. И оттам дойде и физическата умора", каза Александър Димитров.
"Много бе боли от резултата. Няма да спя, разбира се", обясни още Димитров след тежката загуба.
"Работихме с играчите - и психологически и физически. Искахме да изградим отбор на сплотеност. По време на лагера имаше проблеми с играчи в тази насока", добави още Димитров.
Селекционерът на България изтъкна, че съперникът е на топниво.
"Струват десетки милиони. Искам да поздравя съперника", добави още Димитров.
Той обясни, че решението Илия Груев да остане резерва е негово. Селекционерът на България изтъкна, че халфът няма много игрова практика в клубния си отбор "Лийдс".