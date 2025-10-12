Посрещнаха Карлос Насар като крал. Целувки от мама и любимата Алекс, гайдари и море от фенове за шампиона (Видео, снимки)

Прегръдка и целувка от мама - това беше първото нещо, което получи Карлос Насар след кацането на родна земя като трикратен световен шампион. Семейството и роднините му бяха първите, които го посрещнаха на правителствения ВИП на летище "Васил Левски" в София. А след това беше време и за специалната целувка - от приятелката му Александра Костадинова.

Още с идването на автобуса, който взе Карлос и щаба му от самолета, засвириха гайдари. Със слизането си Насар веднага се отправи към щастливата си майка, а Поля Иванова го целуна майчински по челото.

След като опита от питката с мед за "добре дошъл", поднесена му от момиченце в народна носия, шампионът отиде да благодари специално и на гайдарите.

След официалната част Карлос Насар се гмурна в "морето" от фенове, дошли малко преди полунощ да посрещнат българския феномен на световната тежка атлетика след третата му световна титла. Те бяха изпълнили пространството пред правителствения ВИП, а при появата на спортния герой запалиха факли, развяваха български знамена и скандираха мощно - така, както Насар вдига тежестите. Карлос не тръгна, докато не даде автограф и не се снима и с последния човек.

Вижте още снимки от посрещането на шампиона: