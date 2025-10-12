ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посрещнаха Карлос Насар като крал. Целувки от мама...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21482900 www.24chasa.bg

Вили Вуцов: Ние не губим мача днес бе, приятелю. Губим го от дълги години. Щуротия страшна

1588
Велислав Вуцов Снимка: Lap.bg

Треньорът Велислав Вуцов, синът на футболната ни легенда Иван Вуцов, в коментар за БНТ от пистата на националния стадион, съсипа управлението във футбола ни в последните години след позорното 1:6 на националите ни от Турция в световна квалификация.

"Ние не губим мача днес бе, приятелю - отговори Вили на въпрос на водещия на студиото след шокиращия мач. - Губим го дълги години от управлението и начина, по който работим. Всичко е на парче. Ето, днес пак експерименти. Щуротия страшна. 8 нови в игра. То се вижда, че не се познават. Може и за първи път да се виждат. Кой го интересува, че сме намалили средната възраст. В националния отбор трябва да играят най-добрите. Не трябва да се срамуваме от националния отбор, а ние се срамуваме. Имахме малко късмет да върнем гола, ама той късметът е временен, а класата е вечна. Днес гостите ни вкараха 6 гола и ни го върнаха за това, което им причиняваме 100 години (б.р. в историята досега Турция никога не бе побеждавала националите ни на наш терен.)

Ако вие сте доволни, аз не съм доволен. Второто полувреме бяхме жалка гледка".

"Един, два, три пъти правим все едни и същи грешки. Значи сме глупаци", солидаризира се с мнението му бившият национал Гошо Гинчев.

Велислав Вуцов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници