Гонзо: С тези футболисти - толкова. Вицето му: Щом капитанът ни е резерва в ПАОК, какво да чакаме

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо коментира така загубата с 1:6 от Турция в София в световна квалификация:

"Това са играчите на националния отбор. Следствието на всичко, случило се в миналото. Затова работим в школите, за да се изкарат качествени играчи. С тези футболисти, без да искам да се обиждат, България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си.

Ние наложихме 11 клуба да играят с 4 българи. До миналата година от 22-ма имаше един българин и го гонеха в 50-ата минута. За да можем да развием футбола, трябва да инвестираме в детско-юношески школи, в материалната база. Казвам го много пъти – има 130 картотекирани футболисти, 277 отбора само до 14 години в София, имаме 15 игрища.

Бивши безработни футболисти направиха школи - печелят пари, работят за количество, не за качество. Всички неща, случили се в миналото, се виждат в настоящето. Трябва да работим сега, за да намерим успехи.

Клубовете са акционерни дружества, сами си определят политиката. Ние определяме правилата. Юни месец се приемат правилата за 1 година, примерно, смятате ли, че нещо в средата на сезона може да променим? Да играят с 8 човека?! Защо не инвестират в собствените школи. Бизнесът на един клуб не е да говорят за тв права, солидарност, спонсорски договори, а да произвеждат футболисти, които след това да бъдат продадени в големи клубове, а те да инвестират в собствени школи. Ние купуваме футболисти за 2 лева и го продаваме за 3 лева. Ако мислите, че можем така, гледаме в различни посоки".

"Трябва да имаме футболисти в силни отбори, които да са титуляри. След като капитанът ни е резерва в ПАОК, не мисля, че има какво да очакваме", каза пък вицето му Атанас Фурнаджиев.