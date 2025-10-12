Дебютант в националния не вижда голям проблем след 1:6 от Турция

Дебютиралият в националния отбор на България и то като титуляр Кристиян Стоянов ("Славия") коментира загубата с 1:6 от Турция:

"Първото полувреме стояхме много добре, играхме като равен с равен. Сринахме се след първия гол през втората част и Турция използва това в своя полза.

Не очаквахме по такъв начин да се развие срещата. Бяхме подготвени за натиск, но нелепият автогол ни попречи да продължим нашия план. Не виждам голям проблем, върху който да се наблегне. Трябва да задържим играта през целия мач, като да няма сривове за 15-20 минути."