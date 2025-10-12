ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания би 2:0 Грузия в нашата група (резултати от...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21483070 www.24chasa.bg

Дебютант в националния не вижда голям проблем след 1:6 от Турция

1444
Кристиян Стоянов с №9 Снимка: Георги Кюрпанов

Дебютиралият в националния отбор на България и то като титуляр Кристиян Стоянов ("Славия") коментира загубата с 1:6 от Турция:

"Първото полувреме стояхме много добре, играхме като равен с равен. Сринахме се след първия гол през втората част и Турция използва това в своя полза.

Не очаквахме по такъв начин да се развие срещата. Бяхме подготвени за натиск, но нелепият автогол ни попречи да продължим нашия план. Не виждам голям проблем, върху който да се наблегне. Трябва да задържим играта през целия мач, като да няма сривове за 15-20 минути."

Кристиян Стоянов с №9 Снимка: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници