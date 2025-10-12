Верстапен не иска задължително охлаждане

Макс Верстапен е против идеята охлаждането на пилотите при високи температури да стане задължително от 2026 г. През следващия сезон влизат големи промени в правилата на Формула 1.

Ако от международната федерация преценят, че температурите са високи, състезателите трябва да карат със специални жилетки със система от тръби с обща дължина 50 м.

“Досега не съм използвал подобно нещо и смятам, че всеки от нас трябва сам да решава. Разбирам, че от ФИА се грижат за безопасността, но могат да помислят за нещо друго. Например за нови правила при напускането на алеята пред боксовете. Не ми харесва да нося такава жилетка, не ми харесват тръбите и специалните ремъци около тялото.

При автомобилите от други категории е различно и това не е проблем, но в нашите е много тясно и не е предвидено допълнително пространство за такава система”, коментира нидерландският пилот на “Ред Бул”, четирикратен световен шампион.

