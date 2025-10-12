ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васко Василев: Никой не е голям: музикантът е такъ...

Матей Казийски излиза срещу "Дея" днес

Велизар Маджаров

Матей Казийски Снимка: "Локомотив Авиа"

Суперзвездата на световния волейбол Матей Казийски ще играе за “Локомотив Авия” в контролен мач срещу “Дея” днес.

Двубоят е от 18 часа в залата на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, където вицешампионите ще играят домакинските си срещи в Супер Волей и през новия сезон.

От седмица Казийски тренира на пълни обороти с новите си съотборници. Мачът с “Дея” ще е генерална проверка за момчетата на треньора Найден Найденов преди полуфинала за суперкупата на 18 октомври  срещу “Нефтохимик” в залата на “Левски” в София.

Водени от световния вицешампион Франческо Кадеду, бургазлии биха на финала съгражданите от  “Дея” на първия турнир “Бургас 2025” с 3:0 и грабнаха трофея. Заради проблеми с кръста не се пусна Георги Братоев, а брат му Валентин е играл за “Дея” с температура.

 Иранец ще пристигне край морето за няколко дни в ролята на преводач на двамата си сънародници  Мохамад Хозоори и Хади Шоркаби. 

“Ангажирам мой приятел, живеещ в София, да им помогне на техния език фарси за по-добрата комуникация с треньорите и съотборниците”, призна д-р Александър Маджуров - собственик и президент на “Дея”.

