Приятелката на Насар: Нямах съмнения в него, психиката му е изключително здрава

Приятелката на трикратния ни вече световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар – Александра Костадинова, говори след триумфа на любимия си на първенството в Норвегия.

21-годишният ни щангист се завърна на родна земя, а Костадинова, която е волейболистка, не скри гордостта си от постижението му в Норвегия.

„Чувствам се страхотно, страшно много се гордея с него. Както и цяла България трябва да се гордее с него, защото той показа един хъс. България трябва да е щастлива от постиженията му и да държи световните рекорди за много години напред", каза тя пред БГНЕС.

Костадинова призна, че в нито един момент не е имала колебания, че Насар ще навакса изоставането си след първото движение в новата за него категория.

„Не, в нито една минута нямах съмнение в него, защото знам, че той е много нахъсан, знам, че може и неговите възможности са извън небесата. В нито момент не съм се колебала дали той ще навакса".

„Смятам, че той е трудно победим. Има изключително здрава психика и смятам, че го показа именно на това световно първенство", завърши приятелката на нашия шампион на въпрос дали Насар може да бъде спрян предвид вече трите си световни, трите си европейски и една олимпийска титла във витрината