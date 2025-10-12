ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Албания остави Сърбия без треньор

Треньорът на Турция се извини на българските фенове за бурната радост при 6-ия гол

Турците се радват лудо след победата. Снимка: Георги Палейков

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела джентълменски се извини на българските фенове след победата с 6:1 на комшиите в София.

"Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да се извия на българските фенове за това. За нас беше много важно да отбележим 6 гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия", заяви италианецът.

С 6:1 Турция има 9:9 голова разлика и 6 точки, а във вторник приема Грузия, която е с 3 т. и 5:5. Така при успех ще направи сериозна крачка към второто място след Испания. Последното е за нас.

