Карлос Насар: Три щаба на иранци играха срещу мен, но и пет нямаше да ме бутнат!

На тренировка в последните месеци не бях тласкал над 210 кг, направих световния рекорд от 222 но и повече да ми трябваха, щях да ги вдигна

Спечелилият трета световна титла във вдигането на тежести Карлос Насар обяви, че е имало обединени срещу него, за да опитат да го свалят от трона, но пак не са успели. Това беше първо световно изобщо в новата категория до 94 кг, където се събраха доста шампиони. Както е известно, след изхвърлянето заради два неуспешни опита Карлос остана четвърти, но със световен рекорд в изтласкването си гарантира световната титла.

"Това състезание не беше най-трудното, в което съм участвал, но беше много оспорвано. Срещу мен имаше двама иранци и още един, който се състезава за Косов - общо трима. Тримата се опитаха да играят срещу мен, виждаше се и от поведението им по време на състезанието, но това може би им изигра лоша шега, защото се бяха съсредоточили изцяло върху мен. Малко ме разклатиха в изхвърлянето, но не успяха да ме достигнат в изтласкването и в двубоя. Трите щаба играха срещу нас, забързваха, забавяне опити, но ние не се разколебахме за нито един момент, реагирахме бързо и овладяхме положението. Показах, че и с пет щаба да играят срещу мен, няма как да ме победят", каза Насар при прибирането си в София.

"Преди изтласкването при мен дойде един от шефовете в световната федерация Пирос Димас и ми каза: "искам да си спокоен, ти си най-добрият". В този момент исках само да дойде моят опит по-скоро и да покажа, че това, което се случи в първото движение, беше недоразумение", добави Карлос.

Той разкри, че е имал сериозни трудности при подготовката, което също е оказало влияние.

"В последните месеци не бях тласкал повече от 210 килограма на тренировка, но знаех, че мога да вдигна толкова, колкото ми трябва. Направих световния рекорд с 222 кг, но колкото ми трябваше, толкова бях готов да вдигна. Имам болки в раменете, но това са мускулни болки и няма нищо притеснително, което да наруши бъдещата ми подготовка. Не смятам да спирам да тренирам. Това лято спрях, за да могат да ми починат рамената, но това доведе до проблеми в мобилността ми. Това забави подготовката ми. Аз от три месеца тренировки месец и половина само се опитвах да си върна мобилността. Не искам това да се случва друг път, защото ми създава неприятности в състезанията", коментира Насар.

"Имам да доизчиствам техниката си, особено в изхвърлянето. Аз от три опита на световното направих три различни движения. С просто око това не се вижда, но когато сменяш техниката, ти нямаш сигурност в нея на важно състезание. Това създава проблеми. Работата с Асен Златев ми влияе много добре. Най-важното е, че през цялата подготовка бях здрав и се прибрах здрав. Чувствам се готов да печеля още медали. Надявам се през 2028 година да стана двукратен олимпийски шампион. Искам да го направя и вярвам, че това ще стане", завърши Карлос Насар.