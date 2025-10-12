Треньорът на Грузия: Испанците са извънземни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на националния отбор на Грузия Вили Саньол коментира загубата с 0:2 от Испания в квалификациите за световното догодина. В групата са още България и Грузия.

"Няма какво много да се каже. Испания е от друга планета. Можем да се опитаме да дадем всичко от себе си, но когато Испания играе на това ниво, просто нямаме шанс.

Трябва да признаем, че те играят съвсем различен футбол, на много високо ниво. Резултатът е 0:2 и може да се каже, че имахме късмет", призна французинът.

Испания води в група Е с 9 точки, Турция има 6, а Грузия е на трето място с 3 точки. Българските национали са на последна позиция без спечелена точка до момента.