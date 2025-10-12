Финален спринт на маратона на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финален спринт като на световното първенство определени победителя в маратона на София. Кенийците Шедрак Кимайо и Ейбрахам Киплимо завършиха за 2 часа, 17 минути и 11 секунди. Киплимо получи лавровия венец, но според електронната система победител е Кимайо. В крайна сметка след разчитане на фотофиниша Кимайо бе обявен за победител.

Голям успех записа натурализараният варненец Исмаел Сенанджи, който стана трети.

Кметът на София Васил Терзиев и организаторът на маратона Анатоли Илиев връчиха венеца.

При жените триумфира също кенийка Челангат Санг, която пробяга 42 километра за 2:33:09 часа. Тя изпрвари с близо 12 минути сънародничката си Роуз Джебчумба. Трета остана англичанката Мелиса Гибсън.

В полумаратона кенийците окупираха челните тройки. При мъжете спечели Кенеди Роно, изпреварил с 40 секунди Дерек Джородже. Трети останата Бенджамин Тоо. Мирослав Спасов остана четвърти, а след него финишираха Петър Борисов и Владислав Михайлов.

При жените Якинта Пол изпревари с близо 3 минути Мърси Коеч. Трета остана отново Беатрис Чанг. Мария Николова завърши четвърта.

Българите триумираха на 10 километра. При мъжете първи завърши Иво Балабанов пред Чудомир Черногоров и брат си Мартин. При жените тройката е Девора Аврамова, Билсерин Сюлейман и Лиляна Георгиева.