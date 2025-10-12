ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Финален спринт на маратона на София

Кенийците финишират заедно. Снимка: Георги Палейков

Финален спринт като на световното първенство определени победителя в маратона на София. Кенийците Шедрак Кимайо и Ейбрахам Киплимо завършиха за 2 часа, 17 минути и 11 секунди. Киплимо получи лавровия венец, но според електронната система победител е Кимайо. В крайна сметка след разчитане на фотофиниша Кимайо бе обявен за победител.

Голям успех записа натурализараният варненец Исмаел Сенанджи, който стана трети.

При жените триумфира също кенийка Челангат Санг, която пробяга 42 километра за 2:33:09 часа. Тя изпрвари с близо 12 минути сънародничката си Роуз Джебчумба. Трета остана англичанката Мелиса Гибсън. 

В полумаратона кенийците окупираха челните тройки. При мъжете спечели Кенеди Роно, изпреварил с 40 секунди Дерек Джородже. Трети останата Бенджамин Тоо. Мирослав Спасов остана четвърти, а след него финишираха Петър Борисов и Владислав Михайлов.

При жените Якинта Пол изпревари с близо 3 минути Мърси Коеч. Трета остана отново Беатрис Чанг. Мария Николова завърши четвърта.

Българите триумираха на 10 километра. При мъжете първи завърши Иво Балабанов пред Чудомир Черногоров и брат си Мартин. При жените тройката е Девора Аврамова, Билсерин Сюлейман и Лиляна Георгиева.

