Треньорът на Испания ни плаши преди мача: Тепърва ще се подобряваме

Луис де ла Фуенте СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Треньорът на Испания Луис де ла Фуенте се закани, че неговият отбор ще става все по-добър в хода на световните квалификации. В следващия мач "ла фурия" посреща България във вторник. В първия двубой в София испанците ни победиха с 3:0, а в последната си среща удариха Грузия с 2:0. 

Селекционерът каза, че че в групата с Турция и България "няма място за арогантност".

"Трябва да се подобрим още повече. Все още не сме постигнали нищо. В тази група няма място за арогантност, това е страхотна група. Имам невероятни играчи в отбора, които са и добри хора", обясни Де ла Фуенте.

"Да спечелиш с разгромен резултат 5:0 или 6:0, както мнозина очакваха, всъщност е много трудно. Грузия се защитаваше организирано и имаше отличен вратар. За да спечелиш с такъв резултат, и не става въпрос само за противника, трябва самият ти да играеш на наистина най-високо ниво", допълни селекционерът.

Това бе трети успех в три мача за европейските шампиони. 

