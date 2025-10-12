Сестри Стоеви с 6-и трофей за годината след триумф в Истанбул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата от международния турнир по бадминтон от категория International Challenge в Истанбул (Турция) с награден фонд 17 500 долара.

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, победиха на финала представителките на домакините и втори в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:10, 21:19 за 50 минути на корта.

Срещу тези съпернички нашите момичета вече имат 11 победи и 11 мача.

Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова завоюваха шеста титла за 2025 г. и трета в последния месец след успехите в Льовен (Белгия) и Ал Аин (Обединени Арабски Емирства).