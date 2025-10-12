ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асен Василев: Данъците не трябва да се пипат, труд...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21484389 www.24chasa.bg

Сестри Стоеви с 6-и трофей за годината след триумф в Истанбул

1124
Сестри Стоеви станаха №1 в Истанбул. Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата от международния турнир по бадминтон от категория International Challenge в Истанбул (Турция) с награден фонд 17 500 долара.

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, победиха на финала представителките на домакините и втори в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:10, 21:19 за 50 минути на корта.

Срещу тези съпернички нашите момичета вече имат 11 победи и 11 мача.

Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова завоюваха шеста титла за 2025 г. и трета в последния месец след успехите в Льовен (Белгия) и Ал Аин (Обединени Арабски Емирства).

Сестри Стоеви станаха №1 в Истанбул. Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници