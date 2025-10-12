Тайгър Уудс мина през операция за смяна на лумбален диск

Звездата на световния голф Тайгър Уудс обяви, че е претърпял операция за смяна на лумбален диск, за да се справи със сериозни проблеми с гърба, които забавиха завръщането му в PGA Tour.

15-кратният шампион от Мейджър турнири, който отсъства от спорта от юли 2024 година, заяви, че процедурата в петък е била успешна след месеци на постоянна болка и ограничена мобилност, предава БТА.

"След като изпитвах болка и липса на подвижност в гърба се консултирах с лекари и хирурзи, за да ми направят изследвания. Вчера реших да си сменя диска и вече знам, че взех добро решение за здравето и гърба си", каза Уудс в изявление, цитирано от агенция Ройтерс.

49-годишният американец претърпя операция през март за възстановяване на разкъсано ляво ахилесово сухожилие и играе в ограничен брой турнири след автомобилната катастрофа през февруари 2021-а.