Двама аут от състава на България за Испания заради травми, Александър Димитров викна дебютант

Футболистите на националния отбор Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава заради контузии. Така двамата ще пропуснат предстоящата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. на стадион "Хосе Сория".
Вместо тях с отбора за Валядолид ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров. Тя е дебютна за него.
Мястото на защитника на "Славия" в младежката селекция пък ще бъде заето от бранителя на "Ботев" (Пд) Ивайло Видев.
Във вторник от 19,00 ч на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик тимът, воден от Тодор Янчев, ще се изправи срещу Чехия в европейска квалификация.