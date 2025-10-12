ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV: Сделката за прекратяване на огъня в ...

София 16° / 14°
"Барса" откупува Рашфорд от "Юнайтед"

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Барселона" иска да закупи Маркъс Рашфортд пише таблоидът "Сън". Каталунците взеха англичанина под наем от "Манчестър Юнайтед" през лятото за един сезон.

Според източника, в Барса първоначално са имали съмнения дали привличането на Рашфорд е правилно решение, но в клуба са приятно изненадани от представянето на нападателя и са готови да го привлекат за постоянно на разумна цена. Барселона ще трябва да плати на "Манчестър Юнайтед" 25 милиона паунда като фиксирана такса и може да плати допълнителни 5 милиона паунда за бонуси.

Рашфорд е изиграл 10 мача за "Барселона" във всички турнири, като е отбелязал три гола и е дал пет асистенции.

