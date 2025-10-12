Симеон Николов пристигна в Новосибирск и започна с тима на Пламен Константинов (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишният разпределител на националния тим по волейбол Симеон Николов пристигна в Новосибирск и започна подготовка с водения от бившия ни селекционер Пламен Константинов "Локомотив".

Мони, който окончателно се превърна в звезда от световен калибър на мондиала във Филипините, където съставът на Джанлоренцо Бленджини стигна до среброто, пристига в Русия от САЩ.

През миналия сезон той изведе "Лонг Бийч" до титлата в колежанското първенство. Николов стана и номер 1 на кампанията.

С него в Новосибирск пристигна легендата Андрей Жеков, който отново ще е помощник на Константинов.

Бившият разпределител е асистент и на Блендижини.

Първият двубой от руската Суперлига за "Локомотив" е идната събота срещу "Кузбас" (Кемерово).