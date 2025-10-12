Ружди Ружди за шести път на световния връх - вдъхновил се от сестрата на треньора си, която също е в количка

Някои не знаят, но гюллетласкачът при атлетите с увреждания Ружди Ружди е българинът с най-много световни титли - шест. Следва го Янко Русев във вдигането на тежести с пет.

Ружди Ружди вече е и двукратен паралимпийски шампион. И е един от най-добрите атлети в света в момента - в Париж миналата година конкуренцията въобще не успя да го докосне. И ако не бяха лошите атмосферни условия, със сигурност щеше да подобри световния си рекорд в тласкането на гюле.

А той попада в спорта съвсем случайно - покрай рехабилитацията си в санаториума в Павел баня. Ружди е парализиран от кръста надолу още на 17 години. В един фатален ден като буен тийнейджър краде ключовете от семейния автомобил и го подкарва от родното Глоджево към съседното Сеново. Кара без колан. Катастрофира, излита от автомобила и е притиснат от него. Оцелява, но е парализиран.

По същото време в Павел баня се лекува и голямата ни надежда в леката атлетика Даниела Тодорова. Също пострадала, но покрай спорта. Едва 12-годишна започва да тренира лека атлетика в родния Казанлък под ръководството на легендата Цветанка Христова. В началото е спринтьорка и участва в скока на дължина, но откривателят на Христова и един от най-великите ни треньори - Петър Рахманлиев, я насочва към хвърлянето на копие.

След завършването на гимназия в Казанлък Тодорова записва НСА и започва да тренира при Станка Миланова. След това се мести при митичния наставник Георги Димитров-Корема, създал велики атлети като Йорданка Донкова. И започва подготовка за олимпиадата в Пекин през 2008 г.

Ужасът се случва през март 2006 г., когато Димитров е на световното първенство в зала в Москва, където неговата възпитаничка Ваня Стамболова става втора на 400 метра. Даниела е на Белмекен. И при силова тренировка изпуска 120-килограмова щанга. При инцидента е счупен 11-и гръбначен прешлен и Тодорова е парализирана от кръста надолу. Следват неуспешни опити за присаждане на стволови клетки и продължителна рехабилитация.

Братът на Даниела -

Радостин, се прибира от САЩ,

където е треньор, за да помага. Двамата решават да продължат със спорта, но на паралимпийско ниво. И така в Павел баня се срещат с Ружди. Той няма нищо общо със спорта, влизал е във фитнес един-два пъти преди катастрофата. Но Радостин вижда нещо в него и не греши. Двамата имат запис на първата си тренировка заедно. Майката на Ружди заснема всичко с камера. А Ружди се чуди точно какво е хванал. Защото Радостин го пробва първо с диск. Така се появява една блестяща двойка в българския спорт. Единственото условие на треньора е да се изпълняват задачите му. А тях здравенякът спазва безпрекословно до днес.

Ружди е вдъхновен и от Даниела. Само месеци след като започва тренировки, тя печели бронзов медал от паралимпиадата в Пекин - бронз на копие. Реално е с най-добро постижение, но на тези състезания има компенсация в зависимост от увреждането и заради това остава трета в класирането.

Първото голямо състезание

за Ружди са игрите

в Лондон през 2012 г.

Тях едва ли иска да си спомня много. На копие записва три фаула в категория F54/56. На гюле заема 15-ата позиция, а след него се нарежда Мустафа Юсеинов, който също е в групата на Тодоров. И в хвърлянето на диск Юсеинов влиза в осмицата, а Ружди остава на 11-о място. Но вече спортът е влязъл в кръвта на младежа.

Идва 2016 г., когато е паралимпиадата в Рио де Жанейро. През юни на европейското в Гросето (Италия) Ружди печели титлата на диск с 39,33 м, само на 9 см от световния рекорд на Мустафа Юсеинов, който остава трети с 37,24 м. На гюле отново е първи с 12,04 метра, което е нов рекорд на планетата, като подобрява постижението на Мартин Немец от 11,85 метра.

И в Рио българинът направо прегазва конкуренцията за златото на гюле. С първия си опит поставя нов световен рекорд от 12,33 м, а три от другите му опити също задминават предното му най-добро постижение - 12,22, 12,19 и 12,12 метра. На диск обаче остава шести с 38,04 метра.

През 2019 г. на световното

тръгва с огромна рана,

която се инфектира. Направена му е животоспасяваща операция - имало опасност инфекцията да се разпространи.

В Токио е може би единствената му загуба на голямо състезание. На паралимпиадата остава втори след бразилеца Уолас Сантош, който подобрява и световния му рекорд с 12,63 м. Но загубата всички големи спортисти ги прави по-силни.

За Париж тръгва като суперфаворит след две световни титли - във френската столица от 2023 г. и в Кобе (Япония) през 2024 г. На шампионата във Франция си връща върховото постижение в света, като тласка гюлето на 12,68 метра.

Тръгва за паралимпиадата контузен, но това не му пречи. Условията за състезанието също не са оптимални. Домакините оставили седалките на атлетите навън и те били подгизнали от дъжда. И въпреки това е единственият, който в почти всеки опит минава границата на 12-те метра. Никой друг не успява да го направи.

Ружди обича риболова. Така разпуска най-добре. Кара сам адаптиран автомобил - джип "Мерцедес". И лудата глава вече е един от най-големите параатлети в историята на България. След една случайна среща.