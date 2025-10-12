По-малкият братовчед направи чудо и стана шампион в Шанхай

Квалификантът Валентен Вашро (Монако) спечели първа титла в кариерата си от АТП, след като триумфира на турнира по тенис в Шанхай.

На финала 204-ият в света победи по-големия си братовчед Артюр Риндеркнеш (Фр) след обрат с 4:6, 6:3, 6:3 за 2:15 часа. Така Вашро вече е най-ниско класираният в ранглистата на АТП шампион в историята на турнирите "Мастърс 1000" от 1990 година насам.

Риндеркнеш пристигна в Шанхай с най-високото място в кариерата си - номер 42 в ранглистата, а най-добрият му резултат беше финал на АТП 250 в Аделаида през 2022 година. Той никога не беше преминавал отвъд третия кръг на турнир от сериите "Мастърс" 1000 до тази седмица.

Възходът на Вашро обаче се оказа още по-невероятен. Номер 204 в света влезе в турнира само с една победа на ниво АТП, спечелена по-рано тази година в Монте Карло. След като преодоля квалификациите, 26-годишният тенисист постигна победи над Ласло Джере, Александър Бублик, Томаш Махак и Талон Грикспоор, за да стане първият играч, представящ Монако, достигнал до четвъртфинал на "Мастърс" 1000. След това той изненада Холгер Руне и четирикратния шампион от Шанхай Новак Джокович, за да стигне до мача за титлата.

Вашеро е първият играч от Монако, взел титла от АТП в модерната история на тениса. Той е и едва третият квалификант, спечелил титла на "Мастърс" 1000, присъединявайки се към Роберто Каретеро (Хамбург 1996) и Алберт Портас (Хамбург 2001).

Шампионът напуска Шанхай с награден фонд от 1 124 380 долара, след като има едва 594 077 за цялата си кариера преди това. Той ще се изкачи и в топ 50 на световната ранглиста в понеделник.