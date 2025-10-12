ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Добромир Жечев - единственият българин с 4 ...

"Левски" в Пазарджик за купата, ЦСКА в Севлиево

Снимка: "Левски"

"Хебър" разби аматьорския "Металург" (Перник) като гост с 8:1 и си осигури среща с "Левски" на 1/16-финалите в турнира за купата на България.

Преди 3 г. отборът от Пазарджик елиминира "сините" на 1/8-финалите. Сега срещата е кръг по-рано, а двубоят ще се играе през следващия месец. "Левски" ще бъде гост, както и всички елитни тимове. Любопитното е, че "Хебър" е воден от бившия треньор на столичани Николай Митов.

ЦСКА пък започва кампанията за националното отличие срещу "Севлиево". Отборът от едноименния град елиминира 2:4 след продължения "Черноломец" (Попово).

Носителят на трофея от мината година "Лудогорец" стартира защитата на купата срещу "Черноморец" (Бургас). Тимът от Втора лига елиминира "Ловеч" с 5:0

Снимка: "Левски"

