Националите на България са 5-ият най-слаб отбор в Европа

Националният отбор на България по футбол е сред най-слабите 5 тима на Стария континент. Това стана ясно след поредните мачове от световните квалификации за нашите в зона Европа. Родната селекция падна унизително 1:6 от Турция на “Васил Левски” в дебюта на новия ни селекционер Александър Димитров. Поражението е едно от най-тежките в историята на националния отбор. И второто най-голямо вкъщи. Преди 6 г. загубихме на същия стадион, но от доста по-силния тим на Англия - 0:6.

Така отборът ни продължава да няма точка в пресевките за мондиала догодина. Поне обаче вече имаме отбелязан гол, защото още след жребия за групата ни, в която са още Испания и Грузия, малцина даваха шанс на родния тим да накара съперника принудително да бие център.

Виктор Попов си отбеляза суперкуриозен автогол, а след това нашите направо рухнаха.

След точката на Андора срещу Латвия в Рига (2:2) клетниците във футбола, освен нас, останаха само Люксембург (3 загуби, 1:8), Беларус (3 загуби, 1:13), Сан Марино (6, 1:28), Молдова (5, 3:25), Лихтенщайн (6, 0:23) и Гибралтар (5, 2:17).

Тоест Люксембург пада средно с 0,33:2,67, или минус 2,34, Беларус 0,33:4,33, -4; нашите са 0,33:4, -3,67, Сан Марино 0,67:4,67, или -4, Молдова 0,6:5, или -4,4; Лихтенщайн 0:3,83, -3,83 и Гибралтар 0,4:3,4, -3.

Според това излиза, че зад нас са само Беларус, Сан Марино, Молдова и Лихтенщайн. Или сме петият най-слаб отбор в Европа.

Ситуацията за нашите може да стане още по-зле, защото следващият ни мач е срещу Испания. Във вторник гостуваме на европейския шампион. Аут за срещата във Валядолид пък са Иван Турицов и Лукас Петков. Двамата са с травми след кошмарното 1:6 от Турция. На тяхно място селекционерът Александър Димитров повика младежкия национал Мартин Георгиев.

Християн Петров, както и неговите колеги в защита изобщо не успяха да се противопоставят на класния съперник. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

И шефовете в БФС - президентът на централата Георги Иванов-Гонзо и вицето му Атанас Фурнаджиев, признаха, че загубата от Турция с такъв резултат е самата реалност.

“Това са играчите на националния отбор. Следствието на всичко, случило се в миналото. Затова работим в школите, за да се изкарат качествени играчи. С тези футболисти, без да искам да се обиждат, България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си. Процесът по излекуване на българския футбол ще е дълъг”, каза Иванов.

“Трябва да имаме футболисти в силни отбори, които да са титуляри. След като капитанът ни е резерва в ПАОК, не мисля, че има какво да очакваме”, каза пък Фурнаджиев.

Изненадващо за мнозина пък селекционерът на България остави на пейката през цялото време единствения представител на националния отбор в топпървенство Илия Груев. Наставникът обясни, че това е лично негово решение. А причината - Илия не играе в “Лийдс”.

“Автоголът на Виктор Попов отряза краката на целия отбор. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп, си психически устойчив. Като имаш проблеми, това се отразява”, каза още селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров.