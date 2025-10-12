ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Добромир Жечев - единственият българин с 4 ...

Почина Добромир Жечев - единственият българин с 4 световни първенства

Добромир Жечев Снимка: БФС

 

На 82-годишна възраст почина легендата на „Левски" и българския футбол Добромир Жечев. Тъжната вест за кончината му съобщиха от "синия" клуб.

Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с „Левски", както и двукратен носител на купата на България.

През 1981 година той е назначен и за старши треньор на „Левски", като успява да спечели купата на НРБ през сезон 1981/1982.

Поставя и основите на едно от най-силните „сини" поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.

Бобата Жечев остава в историята и като единствения български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.

"Добромир Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена.

ПФК „Левски" изказва своите съболезнования на роднините и близките на големия български футболист!

Поклон пред светлата му памет!", написаха от "Герена".

Добромир Жечев Снимка: БФС

