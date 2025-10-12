ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испанската полиция задържа 17 души при сблъсъци ме...

Зидан призна, че иска да води Франция

1620
Зинедин Зидан почива по време на разходка с кученце.

Легендарният френски футболист Зинедин Зидан е готов да се завърне към треньорската работа и обяви желанието си един ден да бъде селекционер на френския национален отбор.

"Разбира се, че ще се върна към треньорската работа, това е моята цел. Един ден искам да бъда старши треньор на френския национален отбор", цитира думите на Зидан журналистът Фабрицио Романо.

Зидан ще наследи Дидие Дешан на тази позиция след ветовното първенство през 2026 г.

Начело на испанския гранд "Реал" (Мадрид) той спечели три пъти Шампионската лига, два пъти Ла Лига, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и световното клубно първенство на ФИФА.

