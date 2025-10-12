Зидан призна, че иска да води Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният френски футболист Зинедин Зидан е готов да се завърне към треньорската работа и обяви желанието си един ден да бъде селекционер на френския национален отбор.

"Разбира се, че ще се върна към треньорската работа, това е моята цел. Един ден искам да бъда старши треньор на френския национален отбор", цитира думите на Зидан журналистът Фабрицио Романо.

Зидан ще наследи Дидие Дешан на тази позиция след ветовното първенство през 2026 г.

Начело на испанския гранд "Реал" (Мадрид) той спечели три пъти Шампионската лига, два пъти Ла Лига, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и световното клубно първенство на ФИФА.