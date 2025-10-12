ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астрономи са заснели за първи път 2 черни дупки, к...

Александър Везенков №1 при победа на "Олимпиакос" във вечното дерби на Гърция

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

"Олимпиакос" обърна 90:86 "Панатинайкос" в голямото дерби на гръцкото баскетболно първенство, а с най-голям принос за успеха на "червено-белите" бе Александър Везенков.

Бившият №1 на Европа реализира 22 точки, овладя шест борби и направи две асистенции, а "Олимпиакос" вече има две победи след два изиграни кръга.

В началото предимството бе за гостите, които играха без контузения си лидер Кендрик. В последната четвърт обаче предимството бе на страната на "Олимпиакос", който допусна да изостава в резултата единствено при 80:81.

Тайлър Дорси добави още 16 точки за победителите, докато за "Панатинайкос" Ти Джей Шортс бе най-добър с 19 точки.

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

