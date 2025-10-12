ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астрономи са заснели за първи път 2 черни дупки, к...

Французин свири мача с Испания

Французинът Вили Делажу ще ръководи гостуването на националите на Испания във Валядолид. Помощници са Ерван Финжан и Брис Парине льо Телие. Четвърти съдия ще бъде Жереми Пиняр.

За ВАР ще отговарят Денис Йохан Хиглер от Нидерландия и Ян Ботерберг от Белгия. Съдийски наблюдател ще бъде една от иконите на съдийството в началото на века – белгиецът Франк де Блеекере. Делегат на УЕФА е Георг Люхингер от Лихтенщайн.

Делажу е свирил "Хамрун Спартанс" - "Левски" от Лигата на конференциите преди 3 години.

