Голям скандал в Турция след 6:1 над България - вратар си тръгна от отбора

Въпреки че победиха с 6:1 в София, турците също имат голям проблем след световната квалификация срещу България.

Вратарят на френския "Лил" Берке Йозер (спасил 3 удара от дузпа, 2 пребита, за победа срещу "Рома" в Лига Европа) се погрижи за голям скандал.

25-годишният страж напусна самоволно отбора след завръщането в Истанбул.

Причината - той остана извън групата и не бе на резервната скамейка на Националния стадион "Васил Левски".

Италианският селекционер на южната ни комшийка Винченцо Монтела извика за октомврийските мачове 4-ма вратари. Освен Йозер това са Алтай Байъндър ("Манчестър Юнайтед"), Урджан Чакър ("Галатасарай", пазил вчера) и ветерана Мерт Гюнок ("Бешикташ"). Националният селекционер Винченцо Монтела обаче изглежда няма място за Йозер поне в състава за мача.

Ядосан, че дори не е бил сред резервите Йозер набързо е напуснал лагера на националния отбор след завръщането в Истанбул "без разрешението на нашия технически и административен екип", се казва в официално съобщение в социалната мрежа Х на турския тим. "Като причина той посочи, че не е бил включен в състава за снощния мач в България", продължава то.

"Нашият национален отбор е едно цяло, което представя честта на страната, независимо от отделните личности. В този смисъл дисциплината, уважението и екипният дух са нашите основни принципи, от които никога няма да се отклоним. Поведението на футболиста е неприемливо, особено предвид важните мачове от квалификациите за световното първенство", пише още в анонса.

Монтела повика като заместник на напусналия Йозер вратаря на "Истанбул Башакшехир" Мухамед Шенгезер (28).

В квалификациите за световното първенство Турция се намира на второ място в група Е с 6 точки от 3 мача след европейския шампион Испания, който е с пълен актив от 9. Грузия има 3, а България е пълна 0.

Във вторник от 21,45 часа Турция приема Грузия в Измит.