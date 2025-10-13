ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За разлика от България Фарьорските о-ви имат шанс ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21487661 www.24chasa.bg

За разлика от България Фарьорските о-ви имат шанс за световното (резултати от квалификации)

1404
Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов падна с националния на Беларус 1:2 в Шотландия. Снимка: Ройтерс

Докато агонията на българския национален отбор вече добива болезнен статус, отбор смятан за джудже има шанс за световното догодина.

Фарьорските острови шокираха 2:1 у дома Чехия и кръг преди последните им мачовете в групата заемат третото място с точка по-малко от гостите (13:12).

Хърватите почти си осигуриха визи с 3:0 над Гибралтар и 16 точки на върха, а са и с двубой по-малко.

Други резултати: 

Шотландия - Беларус 2:1

Дания - Гърция 3:1

Нидерландия - Финландия 4:0

Литва - Полша 0:2

Сан Марино Кипър 0:4

Румъния - Австрия 1:0

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов падна с националния на Беларус 1:2 в Шотландия. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници