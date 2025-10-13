За разлика от България Фарьорските о-ви имат шанс за световното (резултати от квалификации)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато агонията на българския национален отбор вече добива болезнен статус, отбор смятан за джудже има шанс за световното догодина.

Фарьорските острови шокираха 2:1 у дома Чехия и кръг преди последните им мачовете в групата заемат третото място с точка по-малко от гостите (13:12).

Хърватите почти си осигуриха визи с 3:0 над Гибралтар и 16 точки на върха, а са и с двубой по-малко.

Други резултати:

Шотландия - Беларус 2:1

Дания - Гърция 3:1

Нидерландия - Финландия 4:0

Литва - Полша 0:2

Сан Марино Кипър 0:4

Румъния - Австрия 1:0