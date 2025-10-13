За разлика от България Фарьорските о-ви имат шанс за световното (резултати от квалификации)

Докато агонията на българския национален отбор вече добива болезнен статус, отбор смятан за джудже има шанс за световното догодина.
Фарьорските острови шокираха 2:1 у дома Чехия и кръг преди последните им мачовете в групата заемат третото място с точка по-малко от гостите (13:12).
Хърватите почти си осигуриха визи с 3:0 над Гибралтар и 16 точки на върха, а са и с двубой по-малко.
Други резултати:
Шотландия - Беларус 2:1
Дания - Гърция 3:1
Нидерландия - Финландия 4:0
Литва - Полша 0:2
Сан Марино Кипър 0:4
Румъния - Австрия 1:0