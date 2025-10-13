Шеф в БФС: Срам ни е

Техническият директор в БФС Кирил Котев се извини на всички за срамната загуба 1:6 от Турция преди дни в световна квалификация.

Днес нашите пътуват за Испания, където утре се изправят срещу европейския шампион. Срещата е във Валядолид от 21,45 ч.

"Искам да изкажа съболезнования за всички близки на Добромир Жечев от цялата федерация", започна на летището Котев.

"Знаем срещу кой играем - Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор, Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам", каза Кирил Котев.

Успяхме да се възстановим, излизаме срещу най-добрия отбор, надявам се да излезем да се борим и да спазим тактическите указания, защото ако се спазват зададените задачи, можем да играем футбол. Всичко си зависи от нас, ние трябва да излезем от тази ситуация, това са най-добрите футболисти на България, трябва да си повярваме, но не бива да изпадаме в ситуации като онзи ден", сподели Котев.

„Имат качества тези футболисти, показаха го през първото полувреме и не бива да има амплитуди в играта ни. Ние го имаме този психологически проблем, играем горе-долу добре, допускаме грешка и изпадаме в дупка, всичко си зависи от нас. Това е работа и на треньорите, с разговори, това е начинът."

„Видяхте, че започнахме добре, трябва да си повярваме, трябва да играем мача от началото до края. Какъвто и да е резултатът с Испания, не трябва да се заблуждаваме, трябва да си изчистим грешките и да започнем да надграждаме, да показваме игри и постоянство", добави директорът на националните формации.