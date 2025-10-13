ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шестокласниците са изкарали 3.42 на извънредния те...

И Гана се класира за световното

1244
Световната купа и новата топка Снимка: X на ФИФА

Гана се класира на световното първенство през следващата година, след като Мохамед Кудус се разписа за победата с 1:0 над Коморските острови в мач от квалификациите на Зона Африка. Ганайците обаче щяха да се класират за финалите в САЩ, Канада и Мексико дори и при загуба, след като Мадагаскар отстъпи с 1:4 на Мали по същото време.

Гана е петата африканска нация на Мондиал 2026, след като по-рано място си спечелиха Алжир, Египет, Мароко и Тунис. Трите страни-домакини все още са единствените представители на Зона КОНКАКАФ, от Азия напред продължават Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея и Узбекистан, а Нова Зеландия е победител в Зона Океания.

Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай са финалисти от Зона КОНМЕБОЛ, а Европа все още не е излъчила участник.

