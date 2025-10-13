38-годишният Меси поведе при голмайсторите в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

38-годишният аржентински нападател на "Интер Маями" Лионел Меси поведе в надпреварата за най-добър реализатор в MLS лигата. Ветеранът отбеляза два гола в последния мач срещу "Атланта", помагайки на отбора си да бие с 4:0.

Аржентинската звезда вече има 26 гола и 19 асистенции в 27 мача за клуба. Нападателят на "Лос Анджелис" Денис Буанга е втори с 24 гола. Нападателят на "Нешвил Предатърс" Сам Съридж е трети с 23 гола.

Следващият мач на "Интер Маями" е като гост на "Нешвил". Мачът ще се проведе на 19 октомври