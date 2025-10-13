Карлос Насар: Тази година нашата федерация няма никаква роля към мен

"Тази година нашата федерация няма никаква роля към мен", това каза Карлос Насар пред bTV след дълго мълчание по темата за федерацията по вдигане на тежести.

Той бе попитан за изказване на президента на федерацията Стефан Ботев, че "едва ли не заради федерацията е станал шампион".

"Тази година нашата федерация няма никаква роля към мен. Не го казвам с цел да се заяждам, не искам никакви такива неразбирателства, особено в нашата федерация, която трябва да е едно семейство. Но истината е, че тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка, а съм получил 0 лева от федерацията. Всичко са моите спонсори, за което им благодаря", заяви Насар.

Световният и олимпийски шампион заяви, че дори не получава заплата от федерацията.

"Нямам нищо общо с федерацията и не искам да се твърдят лъжи в медийното пространство, да се заблуждават хората, защото в крайна сметка без истина се живее, но без чест не се живее. Така че призовавам и се надявам това да е някакво недоразумение", каза още той.

Всъщност публично известно е, че Карлос Насар не получава месечната стипендия (той я нарича заплата), отпускана от ММС по съответната програма и разпределяна от федерацията, защото така и не е подписал предложения му от БФВТ договор. По думите на Стефан Ботев, той няколко пъти се е срещал с щангиста, за да го подкани да подпише, но Насар е отклонявал това искане. Съответно Карлос така и не се подготвяше на лагерите на националния отбор, а тренираше индивидуално със своя екип.