И Феран Торес пропуска световната квалификация с България

Нападателят на "Барселона" Феран Торес е освободен от лагера на националния отбор на Испания и няма да играе в световната квалификация с България във Валядолид във вторник.

Извън състава на европейския шампион заради контузии са и Ламин Ямал, Нико Уилямс, Дани Карвахал, Родри, Дийн Хаусен, Дани Олмо, Фермин Лопес и Фабиан Руис.

Проблемът за Торес е дошъл след края на последния мач срещу Грузия в Елче. След проведените медицински прегледи и допълнителни тестове е установено, че става въпрос за мускулно претоварване, но няма по-сериозна травма.