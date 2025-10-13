ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

И Феран Торес пропуска световната квалификация с България

Феран Торес се разписва във вратата на "Реал".

Нападателят на "Барселона" Феран Торес е освободен от лагера на националния отбор на Испания и няма да играе в световната квалификация с България във Валядолид във вторник.

Извън състава на европейския шампион заради контузии са и Ламин Ямал, Нико Уилямс, Дани Карвахал, Родри, Дийн Хаусен, Дани Олмо, Фермин Лопес и Фабиан Руис. 

Проблемът за Торес е дошъл след края на последния мач срещу Грузия в Елче. След проведените медицински прегледи и допълнителни тестове е установено, че става въпрос за мускулно претоварване, но няма по-сериозна травма.

