Вратарят на "Бодьо-Глимт" се отказа от руското си гражданство

Вратарят на "Бодьо-Глимт" Никита Хайкин се отказа от руското си футболно гражданство, избирайки да се регистрира като британски гражданин в системата на ФИФА, съобщава Telegram каналът Sport Baza.

Хайкин се надява скоро да промени спортното си гражданство обратно на норвежко и да започне да се състезава за националния отбор на тази страна.

Хайкин е отказал всички искания от треньорския щаб на руския национален отбор да играе за страната. Вратарят вече е преминал езиковите тестове за получаване на норвежки паспорт, които се обработват по ускорената система.

30-годишният Хайкин е роден в Израел. Вратарят изигра два мача за младежкия отбор на Русия, а също така беше повикан и в мъжкия отбор, но не игра в нито един от мачовете.

Настоящият договор на играча с норвежкия тим е до лятото на 2026 г. Според портала Transfermarkt, пазарната стойност на играча е 2 милиона евро.