Вратарят на Ирландия спаси три последователни дузпи - на Мбапе, Бруно Фернандес и Роналдо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на "Брентфорд" и националния отбор на Ирландия Куивин Келъхър спаси последните три дузпи на отборите си, без да се брои изпълнението на дузпи след редовното време и продълженията.

Келъхър хвана ударите от бялата точка на нападателя на "Реал" Килиан Мбапе (в Шампионската лига, 2024-а), халфа на "Манчестър Юнайтед" Бруно Фернандес (в Английската Висша лига, 2025-а) и нападателя Кристиано Роналдо (в мач от квалификационния кръг за световното първенство с Португалия преди три дни).

26-годишният Келехър играе за "Брентфорд" от това лято. Ирландският вратар преди това пази за "Ливърпул".