ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21489476 www.24chasa.bg

Вратарят на Ирландия спаси три последователни дузпи - на Мбапе, Бруно Фернандес и Роналдо

1240
Вратарят на Ирландия Келъхър току-що е спасил дузпата на Роналдо в световната кавилификация в Лисабон в петък, завършила 1:0 за Португалия. Снимка: Ройтерс

Вратарят на "Брентфорд" и националния отбор на Ирландия Куивин Келъхър спаси последните три дузпи на отборите си, без да се брои изпълнението на дузпи след редовното време и продълженията.

Келъхър хвана ударите от бялата точка на нападателя на "Реал" Килиан Мбапе (в Шампионската лига, 2024-а), халфа на "Манчестър Юнайтед"  Бруно Фернандес (в Английската Висша лига, 2025-а) и нападателя Кристиано Роналдо (в мач от квалификационния кръг за световното първенство с Португалия преди три дни).

26-годишният Келехър играе за "Брентфорд" от това лято. Ирландският вратар преди това пази за "Ливърпул".

Вратарят на Ирландия Келъхър току-що е спасил дузпата на Роналдо в световната кавилификация в Лисабон в петък, завършила 1:0 за Португалия. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници