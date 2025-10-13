Отношенията между Меси и Лапорта се подобряват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта заяви, че отношенията му с бившата звезда на каталунците Лионел Меси се подобряват.

„Имахме страхотни отношения с Лео, които се обтегнаха, когато не успяхме да подновим договора му.

Но сега отново се подобряват. Надяваме се, че той ще получи голямото уважение, което наистина заслужава", заяви босът.

Аржентинецът игра за Барселона от 2004 до 2021 г., преди да се присъедини към ПСЖ със свободен трансфер.

В 778 мача за каталунците Меси отбелязва 672 гола и записа 303 асистенции, печелейки всичко.