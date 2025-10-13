Самолет с националите на Нигерия кацна аварийно заради спукано предно стъкло

Самолет с нигерийския национален отбор бе принуден да кацне аварийно заради спукано предно стъкло. Инцидентът е станал по време на обратния полет на нигерийците от Южна Африка, където бяха спечелили предпоследния си квалификационен мач за световното първенство с 2:1 срещу Лесото. Самолетът е направил рутинно кацане в столицата на Ангола Луанда, за да се зареди с гориво, преди да продължи пътуването си до Нигерия.

Но само 25 минути във въздуха, самолетът е принуден да направи аварийно кацане. По време на полета в предното стъкло се е образувала сериозна пукнатина, което е направило невъзможно безопасното продължаване на полета до Нигерия за още три часа. Затова самолетът е обърнал и е направил аварийно кацане в Луанда.

В крайна сметка отборът бил прехвърлен на друг самолет, за да продължи пътуването си до Нигерия. На бода са били и звездите на Нигерия - нападателят на "Галатасарай" Виктор Осимен и крилото на "Аталанта" Адемола Лукман.