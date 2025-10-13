Ива Дудова продължава с "Марица"

Диагоналът Ива Дудова остава в "Марица" (Пловдив) и ще бъде част от "жълто-сините" за шести пореден сезон, съобщиха от волейболния шампион на България при жените.

Дудова е продукт на школата на клуба и преминава през всички възрастови формации, а от сезон 2020/2021 е неизменна част от първия отбор.

Само на 19 години тя вече има пет титли, пет купи на България и пет участия в груповата фаза на Шампионската лига, последното от които бе историческо за отбора с преминаването в елиминациите на турнира.

Дудова е играла и във всички национални гарнитури на България. През 2021 година печели бронзов медал от европейското първенство с тима до 16 години, като в мача за третото място реализира впечатляващите 41 точки и е избрана за най-добър диагонал на турнира.

През годините добавя към успехите си бронзови и сребърни отличия от балкански първенства, а това лято бе част от отбора, завършил на четвърта на световното първенство до 21 г., където бе най-добър реализатор с общо 166 точки. Освен това има и участия с женския национален отбор.