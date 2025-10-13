Гимнастиците със синдром на Даун с две титли в Норвегия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските състезатели със Синдром на Даун спечелиха два златни медала от турнира International Friendship Competition по спортна гимнастика, проведен в норвежката столица Осло.

Във възрастовата група 17–23 години безспорен шампион стана Емилиян Костадинов, който събра общо 91.700 точки от съчетанията си на земя, успоредка, халки и прескок. Той изпревари представителите на домакините — Йоаким Хиланд и Амунд Шетер. В същата категория Рамонола Сикандер остана само на крачка от подиума, заемайки четвъртото място с резултат 85.100 точки.

При по-големите — 27–31 години — златото също отиде в България. Пламен Грозданов грабна титлата в многобоя със сбор от 81.900 точки, с което заслужено издигна трибагреника на най-високото стъпало.

Надпреварата в Норвегия бе важна част от подготовката на състезателите ни от Федерацията по адаптирана физическа активност, с президент Слав Петков, за предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе през 2026 година в София. Форумът ще включва пет спорта — спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Посланици на Мондиала са двама от най-ярките ни спортисти — олимпийският и трикратен световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и първата ни ракета в тениса Григор Димитров.