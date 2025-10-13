ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

Освободиха крило на "Милан" от националния на Португалия заради лоша форма

Рафаел Леао позира с фланелката на "Милан" преди 5 години. Снимка: сайт на "Милан"

Рафаел Леао напусна лагера на националния отбор на Португалия, съобщава местният вестник "А Бола". Крилото на "Милан" не тренира в неделя с отбора заради "лоша форма".

Селекционерът Роберто Мартинес е решил да изпрати Леао обратно в Милано, където той не е изиграл пълен мач през настоящия сезон. В последните си два двубоя за "росонерите" влезе като резерва в средата на второто полувреме.

Мартинес беше недоволен от представянето на Леао в съботния квалификационен мач за световното първенство с Ирландия, спечелен трудно с 1:0. Тогава крилото беше на терена в продължение на 30 минути.

Във вторник иберийците ще се изправят срещу Унгария в мач от четвъртия кръг на квалификациите за Мондиал 2026. Португалия се намира на първо място в група "F" с пълен актив от 9 точки.

