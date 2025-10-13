ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

"Лацио" не се продава, от клуба заплашиха със съд

Снимка: фейсбук на "Лацио"

От "Лацио" и мажоритарния акционер отрекоха спекулациите, че италианският клуб е обявен за продажба, реагирайки на публикации в социалните медии и онлайн съобщения за преговори с катарски инвеститори.

"Никаква оферта, израз на интерес или предложение, официално или неофициално, не е получавано от катарски фондове или друг играч на пазара, нито в Италия, нито в чужбина", коментираха от клуба от серия "А" в специално изявление.

"Такава информация е напълно невярна, изцяло неоснователна и изфабрикувана с единствената цел да дестабилизира клуба, неговите привърженици и акциите, листвани на Италианската фондова борса", заявиха още от футболния клуб.

От Лацио добавиха, че са подали доклади до съдебните органи, както и до италианските финансови и пазарни регулатори Consob и Borsa Italiana, за да "идентифицират източника и отговорността" за слуховете.

