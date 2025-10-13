ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Босът на "Ботев" (Пд) съди за клевета Венци Стефан...

Поклонението пред Добромир Жечев ще е на 15 октомври в храм "Свети Седмочисленици" в София

От "Левски" обявиха, че поклонението пред легендата на клуба Добромир Жечев ще се състои в сряда (15 октомври) в столичния храм "Свети Седмочисленици".

"Левскари,

Поклонението пред тленните останки на Добромир Жечев ще бъде на 15 октомври, сряда, в 12,30 часа в храм "Свети Седмочисленици" в София.

Легендата на „Левски" и българския футбол ни напусна на 82-годишна възраст на 12 октомври 2025 година.

В предверието на клубния музей пред Сектор „А" на стадион „Георги Аспарухов" пък ще бъде обособено място, където всеки може да отдаде своята почит към легендата на „синия" клуб и българския футбол.

Книгата за съболезнования ще бъде там утре (14 октомври) от 10,00 до 19,00 часа, а в сряда ще бъде предадена на близките на Добромир Жечев", написа сайтът на "Левски".

