Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

Мемфис Депай би рекорд на Уесли Снайдер в националия

Димитър Симеонов

Мемфис Депай с екипа на Нидерландия Снимка: РОЙТЕРС

Мемфис Депай счупи рекорда за най-много асистенции за националния отбор на Нидерландия, който бе държан от легендата Уесли Снайдер.

Нападателят на "Коринтианс" е първенец и по голове за своята родина.
След като Нидерландия убедително победи Финландия снощи с 4:0, Депай отбеляза едно попадение и асистира два пъти.
В 8-ата минута Депай намери Дониел Мален, който откри резултата с удар извън наказателното поле.
7 минути по-късно Депай центрира от пряк свободен удар, а капитанът на "Ливърпул" Върджил ван Дайк с глава направи 2:0.
След като записа рекордната 35-а асистенция, бившият играч на "Атлетико" (Мадрид) завърши впечатляващото си представяне, вкарвайки дузпа в 38-ата минута, с която окончателно реши мача на "Йохан Кройф Арена".
С попадението, което отбеляза нидерландъцът вече има 54 гола за страната си.
Депай продължава да подобрява собствения си национален рекорд по голове, поставен миналия месец, а по нищо не личи, че ще спре.
В последните си три мача с националния отбор той е вкарал 4 гола.
В края на мача Коди Гакпо оформи крайното 4:0.
След шест изиграни срещи Нидерландия оглавява група "G", с 3 точки преднина пред отбора на Полша.

Мемфис Депай с екипа на Нидерландия

