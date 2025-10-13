ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

Ерлинг Холанд с ново голово постижение

Димитър Симеонов

Ерлинг Холанд с екипа на Норвегия Снимка: РОЙТЕРС

Звездата на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд се превърна в шестия футболист в историята, който достига до 50 гола за националния си отбор в по-малко от 50 мача - само за 46 двубоя с екипа на Норвегия.

По-бързо достигнали тази бройка голове са легендите Поул Нилсен (Дания, 36 мача), Герд Мюлер (Германия, 41 мача), Ференц Пушкаш (Унгария, 41 мача ) и Шандор Кочиш (Унгария, 42 мача)
След като вкара хеттрик срещу Израел на 11 октомври, Холанд ще получи почивка.
Нападателят е освободен от участие в предстоящата приятелска срещу между Норвегия и Нова Зеландия.
Решението е взето с цел играчът да се върне по-рано в Манчестър и да възстанови силите си преди натоварения клубен цикъл.

