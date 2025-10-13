ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

https://www.24chasa.bg/sport/article/21492222 www.24chasa.bg

Стоичков гостува на деца от родния "Марица"

712
Снимка: "Марица"

Легендата на българския футбол Христо Стоичков посети днес стадион "Марица" в Пловдив и базата до Английската гимназия, където се срещна и разговаря приятелски с деца от набори 2009 и 2011, информираха от клуба.

Децата имаха възможността да се запознаят от първо лице с историята на емблемата на футбола ни, неговите първи стъпки в спорта и трудностите, които е преодолял по пътя си.

Визитата на най-успешния български футболист за всички времена бе по повод снимките на биографичен филм за живота и кариерата му.

Стоичков почва да тренира футбол като 10-годишен именно в школата на "Марица".

Снимка: "Марица"

