Карлос Насар спаси честта на Европа

Карлос Насар е една от причините все още да се говори за вдигане на тежести в Европа.

Континентът е бивш лидер в този спорт и взе само 3 титли от 8 на световното във Фьорде, а при жените - само една, и то от състезателка с корени от Кот д'Ивоар и Финландия. Освен България шампиони при мъжете имат единствено Турция и Армения. Всичко останало отиде в Азия с изключение на един златен медал при мъжете за Колумбия и по един при жените за САЩ и Норвегия.

Само с шестима състезатели при мъжете България зае приличното седмо място в отборното класиране, като събра 280 точки и ако не бе нулата на Ангел Русев, можеше и да сме в петицата. Шампион е Иран с пълен отбор и 387 точки, следван от КНДР - 354, и САЩ - 318. При жените САЩ има 438 т., КНДР - 417, и Тайван - 406.

В класирането по медали сме девети с два златни и сребро. КНДР е на първо място с 3, 4, 1, като останалите с по три златни са Китай, Армения, Тайланд и Узбекистан. Само 10 държави са спечелили злато. КНДР е начело и при жените с 14 титли и 1 второ място. 6 държави имат титли, като от Европа са Норвегия и Румъния.

Карлос зае второто място в класирането по точки по системата “Робу”, която отчита процента на постижението на щангиста от световния рекорд. Българинът има 991,359 точки. Първото място с 1000 разделиха Мохамед Фуркан Озбек (Турция), Йесон Лопес Лопес (Колумбия), Ризки Джунарасиа (Индонезия), Верафон Вичума (Тайланд) и Акбар Джураев (Узбекистан). Шампионът при свръхтежките Вараздат Лалаян остана чак на 20-о място. При жените с по 1000 точки са представителките на КНДР Кук Хян Сон, Ил Гон Ким, Сон Гум Ри, Сук Ри и американката Оливия Лин Рийвс.

На световното се случи и сериозна сензация.

При жените Китай не спечели нито една титла или медал в двубоя, което не се е случвало от десетилетия. Представителки на КНДР взеха първите пет категории поред, след това САЩ взе първо място чрез Оливия Лин Рийвс.

Домакините се отчетоха със златото на Селфрид Ейла Амена Коанда, която е с баща от Кот д'Ивоар и майка от Финландия, но заради участието ѝ дойде и кралят да гледа щанги. И при свръхтежките титлата бе за Република Корея. Заради смяната на категориите бяха поставени цели 40 световни рекорда, като 23 от тях са при мъжете и 17 при жените.