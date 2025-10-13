ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радеви не ремонтирали в село Невша, но яли баница ...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21494249 www.24chasa.bg

Треньорът на България: Ясно е, че ще ядем много шамари в тези квалификации

Симеон Демирев

1868
Александър Димитров Снимка: Startphoto.bg

"Не е лесно да вдигне отборът след тежкото поражение от Турция. Ясно е, че ще ядем много шамари в тези квалификации. Имаше и някои позитивни неща. Надявам се да излезем от тях.

Това каза селекционерът на България Александър Димитров преди гостуването на Испания утре. Срещата от световните квалификации срещу първенеца на Европа е във Валядолид от 21,45 ч.

Преди двубоя нашите са последни в групата с голова разлика 1:12. Съперникът пък е лидер - 3 победи от 3 мача.

"Поражението от Турция е най-голямото ми в кариерата. Работихме физически и психически с играчи. Тази сутрин започнахме да се готвим тактически за най-добрия отбор в света - Испания", каза още Димитров. 

"Бяхме наясно със силата на противниците, срещу които ще се изправим. Но след всяко лошо време, идва хубавото. А то ще дойде - с достойна, честна и отдадена работа", добави селекционерът на България. 

Димитров призна, че в състава ще има промени. И ще излезем в различна формация срещу европейския първенец утре вечер. 

"Искаме да избягаме от резултата срещу Турция, със сигурност. Можем да дадем повече, отколкото в срещата преди дни. Имаме потенциал. И да се изградим, особено в офанзивен план", обясни още Димитров.

Той добави, че психическото състояние на Виктор Попов, който си отбелязала автогол в събота срещу Турция, не е добро.

"След мача веднага и на другия ден не беше окей", каза треньорът ни.

Димитров говори и за отсъствието на Илия Груев. Срещу Турция халфът на "Лийдс" остана на пейката през цялото време. А треньорът обясни, че не го е пуснал, защото няма игрова практика.

"Утре ще разбере за Илия Груев. Готвихме се и за двама мача, така че ще видите", каза още Димитров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Александър Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници