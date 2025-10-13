ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радеви не ремонтирали в село Невша, но яли баница ...

Чочев: Имахме сериозни разговори със съотборниците ми след 1:6

Симеон Демирев

Ивайло Чочев пробва да отнеме топката от играча на "Реал" (М) Хayсен.

Имахме разговор с футболистите след мача с Турция. Както само ние помежду си, така и с треньорския щаб.

Това каза халфът на България Ивайло Чочев. Футболистът на "Лудогорец" застана до селекционера ни Александър Димитров по време на пресконференцията преди визитата ни на Испания утре.

„Не знаем на какво се дължи, не е приятно и е недопустимо да получаваме голове в такива кратки периоди от време. Треньорите тези дни ни казаха какво трябва да подобрим, за да не допускаме такива спадове", призна той за слабите периоди на България.

„Най-силното качество на Испания е играта в атака. Знаем, че играем срещу най-добрия отбор в света, но смятам, че треньорът ще ни подготви добре тактически и психологически, за да може да им се противопоставим

