Ще ни пожали ли Испания?

Това е най-голямата въпросителна преди гостуването на националния ни отбор утре вечер на актуалния първенец на Европа.

Мачът във Валядолид е от 4-ия кръг на световните квалификации. Испания, водена от Луис де ла Фуенте, е лидер със 100-процентов актив след 3 срещи. Нашите са без точка и с голова разлика 1:12.

При определени обстоятелства иберийската страна може още тази вечер да си гарантира първото място в пресевките, което ще е равнозначно на директно класиране за мондиала догодина.

Именно от Испания е най-голямата ни загуба в историята на националния ни отбор.

На 21 май 1933 г. губим катастрофално 0:13. Изравняване на най-тежкото ни поражение не е изключено и зависи само от това дали иберийците, които ще са без Ламин Ямал, Феран Торес, Родри и още няколко основни играчи, ще си дадат зор срещу най-слабия в групата, а и в Европа тим – нашия.

Преди месец в София испанците със сигурност ни пожалиха пред 40 хил. на “Васил Левски”.

Тогава може би най-добрият тим не само в Европа, но и в света ни вкара 3 гола, а след това просто изчакваше двубоят да приключи.

Сега обаче е различно. Националният ни отбор е в тежък нокдаун след срамното 1:6 от Турция преди няколко дни, пак в София.

И треньор, и шефове в БФС признаха, че проблемът ни е ментален. А много добре знаем, че няма как това да бъде “излекувано” в рамките на 2-3 дни.

От друга страна пък, испанците газят всеки един съперник, и ако им тръгне в нападения, става страшно, без значение кой е насреща. Показателно за мощта на Испания е как смачкаха Турция навън 6:0.

Само преди дни европейския шампион победи 2:0 Грузия, но резултатът определено залъгва. И можеше спокойно да е троен. Доминацията на селекцията на Луис де ла Фуенте в последните години е огромна, а това че голяма част от основните титуляри на треньора са аут заради травма, е още по-лоша новина за четата на Александър Димитров.

Причината - останалите искат да се докажат още повече. Във въпросния мач грузинската звезда Хвича Кварацхелия и съотборниците му почти не пипнаха топката. Испанците стреляха 24 пъти към вратата на гостите - истинска канонада. Според статистиката имаха 10 големи възможности за попадение, но пък отбелязаха само 2.

“Искаме да се подобряваме още”, каза селекционерът на Испания в навечерието на домакинството на България, с което даде знак, че милост може и да няма.

В същото време вече и статистиката дава ясен знак, ч националният ни отбор ще завърши на последно място в предварителната група.

Гигантът meets.data дава 98,7% шанс нашите да са 4-и.

Друга от статистиките също показва колко далеч сме от истината.

В трите до момента мача от квалификациите нашите имат средно по 28% притежание на топката на двубой. По-малко от нас имат само Андора, Лихтенщайн и Азербайджан. Дори Сан Марино и Гибралтар са с повече, което за пореден път доказва колко сме назад във всичко.

В същото време се очаква Александър Димитров да направи няколко промени спрямо кошмара срещу Турция. Треньорът на нашите проведе дълъг разговор в самолета с президента на БФС Георги Иванов-Гонзо, който отново поведе делегацията ни.

Със сигурност мястото си като титуляр ще загуби Виктор Попов, който си отбеляза нелеп автогол, след който според всички отборът е рухнал психически. Не е изключено промяна да има и на вратарския пост и Светослав Вуцов да се върне под рамката.

“Всички в отбора изпитват срам от случилото се на мача с Турция. Сега ни чака двубой с най-тежкия възможен съперник. Какъвто и да е резултатът с Испания, не трябва да се заблуждаваме.

Трябва да си изчистим грешките и да започнем да надграждаме, да показваме игри и постоянство. Всичко си зависи от нас, ние трябва да излезем от тази ситуация, в която се намираме. Това са най-добрите футболисти на България. Трябва да си повярваме”, каза на летището в София Кирил Котев, технически директор в БФС.

Шефът в родния футбол добави, че целта пред Александър Димитров в последните срещи от пресевките за световното догодина е да внедри още млади играчи в тима.

И с тях да се търси добро класиране в дивизия C на Лигата на нациите.