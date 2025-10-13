Европейските ни шампионки с 5-а победа в Батуми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Женският тима на България записа победа, а мъжкият допусна загуба в предпоследния осми кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми.

Дамският квартет, който е шампион за 2023 година от шампионата в Будва, спечели с 3:1 точки срещу състава на Унгария, с което запази шансовете си за атака на място в топ 5.

На първа дъска Антоанета Стефанова с белите фигури Жока Гаал, а на втора дъска с черните Белослава Кръстева се справи с Даваадемберел Номин-Ердене. Надя Тончева донесе третия успех на българския отбор, като с белите фигури отказа Петра Пап. Единственото поражение за българския тим допусна Виктория Радева, която на четвърта дъска загуби с черните фигури от Юлиана Тербе.

С успеха си българският отбор събра 10 мач-точки и заема осмо място. Лидер с 14 мач-точки е тимът на Полша, следван от Украйна и Германия с по 13 мач-точки.

При мъжете България допусна третото си поражение от началото на турнира, след като отстъпи с 1,5:2,5 точки пред Испания.

Двубоят започна с реми на първа дъска между Аркадий Найдич и Алексей Широв. То бе последвано от такива на втора и четвърта дъска. На втора Момчил Петков с белите раздели точката с Давид Антон, а на четвърта капитанът на тима Кирил Георгиев направи същото с Хайме Сантос, за да доведе резултата до 1,5:1,5 точки. Това превърна партията между Радослав Димитров и Даниил Юфа в решителна и играещият с белите фигури испанец успя да я спечели в топовен ендшпил, за да донесе победата на тима си.

В класирането България е на 27-мо място с актив от 8 мач-точки. Начело с по 13 мач-точки са Азербайджан и Украйна, следвани от Сърбия с 11.

Финалният кръг на европейския шампионат е във вторник.